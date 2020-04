Negocios de Plaza Cibeles cierran sus puertas poco a poco

Irapuato.- Hasta el momento la Plaza Cibeles no tiene órdenes de cerrar sus puertas a los clientes, comentaron gerentes de tiendas del centro comercial, sin embargo, varios locales del lugar están cerrados.

Gustavo Maldonado, gerente de una zapatería, dijo que se encontraban en la incertidumbre si la plaza sería cerrada por la contingencia, pues hasta el momento los administrativos de Cibeles sólo les han dicho que esperan un comunicado por parte del corporativo para el cierre.

Están esperando un comunicado, todavía no tienen definido si iban a cerrar o no, acabó de marcarles hace rato y todavía no (tienen una fecha en las que les dirán si cierran la plaza o no”