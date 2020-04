Negocios de comida tienen disminución del 80% en ventas

Irapuato.- Los negocios de comida que comenzaron a ofrecer servicio a domicilio por la contingencia del coronavirus han visto una disminución en ventas de hasta un 80%.

Héctor Tinoco, dueño de cocina exprés ‘La Cacerola’, comentó que el servicio a domicilio no ha funcionado como esperaban que fuera, esto a pesar de hacer promoción con volantes, redes sociales y en grupos de WhatsApp con sus clientes.

No se ha levantado como hemos querido, sin embargo, tenemos que seguir insistiendo (...) en realidad está bajo no está como quisiéramos que se vendiera, pero no queda de otra más que insistirle”