Negocios del Centro de León no libran la crisis y cierran

León, Guanajuato.- Como consecuencia de la crisis sanitaria en las calles del primer cuadro de la ciudad hay al menos 37 locales comerciales cerrados, y 11 de esos en renta.

En calles que circundan la Plaza Principal de León (Hermanos Aldama, Emiliano Zapata, Díaz Mirón, 5 de Febrero), están cerrados estéticas, restaurantes, tiendas de ropa y hasta consultorios médicos.

“Aquí cerramos un mes, en abril ya no trabajamos y regresamos a mediados de mayo, y pues no hemos corrido gente, gracias a Dios”, comentó Carlos Montes, propietario de una taquería ubicada en la calle Hermanos Aldama.

En la zona del Centro Histórico hay instalados casi cinco mil 600 comercios y oficinas, según los datos del Directorio Nacional de Unidades Económicas realizado por Inegi.

Comerciantes comentan que son muy pocos los locatarios que regresan a laborar, unos empezaron a rentar sus espacios y otros simplemente ya no regresaron, además de que se han presentado situaciones en la que los propietarios deciden cambiar de giro temporalmente.

Beatriz García Gutiérrez, encargada de una estética, compartió que hace dos semanas el local tuvo que empezar a vender alimentos y bebidas a domicilio por la baja afluencia de clientes.

“Empezamos a vender gorditas y platillos económicos en combo para poder sostener el negocio, vienen muy pocas personas a la estética y pues los gastos no paran”, expresó la encargada.

A lo largo de la calle Emiliano Zapata se contaron 11 negocios cerrados de los cuales seis tenían anuncios de renta o traspaso.

Jesús Ramos tiene un espacio en la calle Emiliano Zapata, el lugar dejó de ser consultorio dental desde agosto para dedicarse a la venta de papelería y artículos escolares.

Los que me rentaban ya no pudieron cubrir la renta de este mes y aparte ya me debían agosto, no vi opciones y preferí empezar con la venta de esto”, dijo Jesús.