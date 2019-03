Niega Alcalde de Villagrán proteger a delincuentes

Juan Lara Mendoza, Alcalde de Villagrán, pidió al Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo trabajar en conjunto para sacar adelante al municipio.

Aseguró que la Policía no fue omisa en los operativos federales realizados en la comunidad de Santa Rosa de Lima al ser invitados a no participar.

En rueda de prensa, acompañado por el Director de Seguridad Pública, Mauricio García, miembros del Ayuntamiento y al menos unos 30 policías, Juan Lara negó que sus elementos protejan delincuentes tal y como lo declaró, el Gobernador ayer al cuestionarle el abuso de las Fuerzas del Estado en los operativos realizados.

Desconoce proyecto del Centro de Formación Policial

“Le hago la siguiente aclaración, nuestra Policía Municipal no está trabajando para la delincuencia, está trabajando para los ciudadanos, dando resultados claros y precisos en nuestro ámbito de competencia. Tenga confianza en un servidor, pero sobre todo habló por los elementos de Seguridad Pública, merecen respeto”, declaró.

Lara Mendoza alabó la creación de un Centro de Formación Policial en la comunidad de Santa Rosa de Lima como parte de una estrategia para regresar la paz social y dijo que estaría dispuesto a destinar recursos aunque desconoce el proyecto.

En cuanto a las investigaciones que podrían caer en su contra por denunciar los supuestos abusos en que han incurrido las corporaciones y por la supuesta omisión al no participar dijo que está tranquilo ya que aunque es originario de Santa Rosa, siempre se ha dedicado al campo y jamás ha incurrido en algún delito.

Analiza acción legal por declaración del Gobernador

“Yo no le temo a nada, yo he llevado mi vida recta, yo no he cometido ningún delito, no he estado en la cárcel ni por borrachera. Ogullosamente ahí nací. Yo me dedico a trabajar, soy ejidatario, ahí nací luego me heredó mi abuelo la parcela y la sigo trabajando”.

El Alcalde reiteró la inocencia de los policías respecto a las declaraciones del Gobernador y comentó que analiza una acción legal respecto a lo declarado por el Gobernador de Guanajuato.