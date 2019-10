Niega Coparmex estén enfrentados con el gobierno de AMLO

León.- La Coparmex no está enfrentada con el Gobierno federal, pero no va a callar ante lo que considere que atente contra las libertades y el Estado de Derecho, señaló el ex presidente nacional del sindicato patronal (1988-1991)

“Todo aquello que se proponga y que nos parezca que no violenta principios de nuestra Constitución, de las leyes, y de los nuestros que son las libertades, lo vamos a apoyar, pero la Confederación también dice con toda claridad aquello que no nos parezca, lo que queremos es entrar en la discusión, en el debate. El chiste es que saquemos el País adelante, y no que se nos diga que ya no quiero saber nada de ustedes, eso no puede ser porque somos una organización con 90 años de historia”, señaló en entrevista para AM quien encabezó el organismo en el último año del gobierno de Miguel de la Madrid y los primeros de Carlos Salinas.

El empresario y político de 76 años se reunió este lunes con el Consejo Directivo de Coparmex Zona Metropolitana León para intercambiar puntos de vista sobre el presente y futuro del organismo que cumplió 90 años de existir en la República Mexicana y el próximo 29 de noviembre también cumple 90 de vida en León.

Defendió que Coparmex está para defender en todo momento principios como las libertades empresariales, libertades políticas, la democracia, el bien común, los derechos humanos, la solidaridad, la subsidiaridad y el Estado de Derecho.

No estamos enfrentados al Gobierno, eso que quede muy claro, queremos que al igual que podamos decir en lo que estamos de acuerdo también discutir las que no estemos de acuerdo, y lo mismo nos reunimos con legisladores, por ejemplo ahora que se considere crimen organizado por un error en las facturas”, indicó.

Debate cancelado

El también ex legislador federal y exsecretario General del Comité Ejecutivo Nacional del PAN (hoy sin cargo político ni de partido) cuestionó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, tome decisiones como el aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, sin sustento suficiente.

Recordó que AMLO en campaña ofreció ante la Coparmex que, si era financiado con fondos privados, el aeropuerto de Texcoco podría seguir, y no cumplió.

El estilo del Presidente ha llevado a que si no estás con él, estás contra él. No te deja entrar a esta discusión que nosotros queremos que sea ordenada, a veces tenemos propuestas que también queremos sean tomadas en cuenta”, anotó.

Un ejemplo de que se puede coincidir con el Ejecutivo, citó, fue la propuesta de incremento al salario mínimo que nació de la Coparmex, y que ya puso sobre la mesa que haya otro ajuste para llegar a un rango entre los $117 y los $127.

Consideró que, a diferencia de cámaras industriales o empresariales que están enfocadas en la defensa de los intereses comerciales, la Coparmex tiene la misión de ver también por el rumbo en general de la economía, la política y el gobierno. Y tienen que opinar sobre educación, salud, justicia, seguridad, y muchos temas más.

Y la reflexión que comparte como expresidente Nacional del Sindicato es encontrar los caminos para hacer que lo que se ha construido en el País no se destruya.

Jorge Ocejo insistió en la necesidad de defender la democracia no solamente de tipo electoral, sino la participación ciudadana, la que construyen todas las instituciones del País (entre ellos los sindicatos, como el de la Coparmex).