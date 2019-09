Niega Diego Sinuhe intervención política en la marcha de ayer

León,.- El gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo negó que la marcha de ayer en rechazo a la propuesta de la desaparición de los poderes en Guanajuato tenga una colusión partidista.

Esto luego de que se hubiera señalamientos de que hubo una intervención partidista en las manifestaciones por el rechazo a la propuesta de Morena en el Senado, en el sentido de desaparecer los poderes en Guanajuato.

El mandatario mencionó que ayer, mientras se llevaba a cabo la manifestación, él se encontraba en el informe del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién.

Pero quiero agradecer públicamente a toda la gente que acudió, las muestras de apoyo, la solidaridad, créanme que como autoridad se siente una gran emoción, ver que la ciudadanía te respalda, no solamente en la marcha, sino día a día, en los eventos a los que voy, el aeropuerto, me encuentro con la gente y me dicen: no estás sólo Gobernador, cuentas con nosotros", expresó.