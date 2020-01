Niega Director de Control Canino maltrato animal y presenta denuncia

León.- El director del Centro de Control y Bienestar Animal (CCBA) de León, Emmanuel Daniel Rodríguez presentará una denuncia por daño moral en contra de quien resulte responsable, luego de que a través de redes sociales se le acusara de maltrato animal.

En una publicación realizada el 9 de enero del presente año, se le señala como responsable de asesinar perros en el CCBA para evitar que sean adoptados, maltratar a cachorros y negar adopciones, entre otras acciones.

Al respecto el funcionario municipal negó las acusaciones y afirmó su experiencia en el cuidado de los animales, además de los resultados que ha otorgado en la Dirección de Salud lo respaldan; sin embargo, va a emitir una denuncia por difamación.

En algunos comentarios dicen que soy un asesino y no lo soy. Tengo 20 años de experiencia en la clínica veterinaria, mi trabajo me respalda y la vertiente de nuestro trabajo es el bienestar animal. Yo estoy tranquilo porque mi trabajo me respalda y los números ahí están”.