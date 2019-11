Niega Romero Hicks acusaciones y pide reunión con AMLO

Guanajuato capital.- “Jamás he pagado, ni pagaré una estrategia en las redes sociales para golpear la investidura presidencial”, sentenció a través de un comunicado de prensa el coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Carlos Romero Hicks.

Este lunes, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana acusó al diputado panista Juan Carlos Romero Hicks, al exsecretario de Educación, Aurelio Nuño, y al hijo del expresidente Felipe Calderón, Luis Calderón Zavala, de manejar cuentas en redes sociales presuntamente utilizadas para atacar al actual gobierno.

A través de la comunicación oficial, el líder de los diputados federales negó las acusaciones y reiteró que nunca ha faltado a la investidura presidencial, y pidió una reunión con el Presidente.

Ante estos acontecimientos, de manera pública y respetuosa, solicito una cita al Presidente de la República. Cabe subrayar que, en once meses, nuestro Presidente no se ha reunido una sola ocasión con legisladores federales que no sean de Morena”, señaló.