Niega alcalde beneficio en contratos por remodelación de estadio Sergio León Chávez

Irapuato.- El alcalde Ricardo Ortiz negó que se le esté beneficiando personalmente con las obras del estadio de fútbol Sergio León Chávez, después de que en redes sociales circulara información de que había contratos entregados a un constructor que fue empleado del primer edil.

Dijo que lo que se pueda decir en redes sociales no le preocupa, pues no hay contratos suyos y consideró que el tema es “bastante aburrido”.

Hay una red que permanentemente está dando lata, de los extorsionadores, lo que puedan decir o no, no me preocupa, no hay contratos inflados, el Gobierno del Estado está pendiente de lo que se está haciendo aquí y mucho menos (contratos) míos, creo que ese tema ya es bastante aburrido, no hay nada, la transparencia ante todo”, enfatizó.