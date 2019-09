Niega haya orden para que militares no se defiendan de ataques

Irapuato, Gto.- El comandante de la 16/a. Zona Militar, Bernardo Ramírez García, comentó que no existe ninguna orden que diga que los elementos no pueden defenderse de los ataques que reciban.

Luego de que el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Vallejo comentará que apoya que el Ejército Nacional pueda defenderse de los ataques, para que no ocurra lo que ha pasado en otros estados; el comandante, expresó que siempre se ha podido hacer, pues no hay una orden que lo prohiba.

Yo creo que ese es un mal entendido que hay, para empezar no hay ninguna orden de no defenderse, no existe”, comentó Ramírez García.

Detalló que lo que sucede es que los militares no se quieren enfrentar con los ciudadanos por prudencia, sin embargo, la población sí ha llegado a excesos.

Descartó que haya habido este tipo de casos en Guanajuato, asimismo, dijo que en caso de que los haya, ellos responderían al ataque con la misma proporción de agresión que ellos reciban.

Informó que los elementos tienen armas, pero no están obligados a hacer uso de ellas, sin embargo, llegarían a hacerlo si tienen que proteger a la ciudadanía o así mismos.

Al cuestionarlo si esta acción sería ir en contra del mensaje del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de “abrazos no balazos”, respondió que la Ley Nacional de Uso de la Fuerza, no estipula el no responder y ellos se rigen mediante leyes.