Niegan entrada a mercado a personas de la tercera edad que requieren despensa

Irapuato.- En el Mercado Hidalgo de Irapuato están negando el acceso a personas de la tercera edad a pesar de que son los únicos en sus familias que puedan asistir a estos lugares para surtir su despensa.

La señora Esther Camarillo comentó que las medidas que están tomando son muy extremas, puesto que la indicación que tienen es no dejar pasar a personas mayores de 60 años y ella aún no tiene esa edad y no le permitieron entrar.

Es muy exagerado lo que están haciendo, por ejemplo, yo traigo todas mis medidas de prevención, ¿por qué no me dejan entrar? Yo digo personas de 60 y más puede ser, pero yo todavía no cumplo ni 60 y no me dejaron pasar y nada más vengo yo”

Señaló que estaba a la espera de que alguien le pudiera realizar sus compras y se arriesgaba a que no le compraran todo lo que necesitaba, mientras ella esperaría afuera.

Comerciantes del mercado comentaron que está bien que no dejen pasar a las personas mayores de 60 años para prevenir contagios, pero que está mal que no pregunten la edad y les nieguen el acceso al mercado a personas que no llegan a ese rango.

Aparte de que nos está afectando en las ventas, mucha gente después de esto ya no va a querer venir a comprar acá”

Explicó que una opción que les ofrecen a los adultos que no están dejando entrar, es hacerles sus compras para así evitar que se expongan a estar en lugares muy concurridos.

