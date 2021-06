Niegan vacuna a tres adultos mayores en la Velaria por no llegar en vehículo

León, Guanajuato.- A tres adultos mayores les negaron la vacuna contra el COVID-19 en la Velaria de la Feria por no llegar en vehículo al centro de vacunación.

De los 15 módulos de vacunación de la ciudad, el de la Velaria de la Feria es el único en el que está habilitado drive thru, la modalidad para personas que asisten en vehículo.

A pesar de la intensa difusión de la dinámica para recibir la vacuna, tres adultos mayores acudieron a pie a la Velaria.

El centro de vacunación de la Velaria de la Feria es de modalidad drive-thru. Foto: Joel Reyes

"No puede ser que no nos dejen vacunarnos por no traer mueble (vehículo), ahora vamos a caminar otra vez hasta otro lugar que nos quede cerca", dijo la señora Patricia Robles, quien asistió junto con sus padres para recibir la segunda dosis en la Velaria.

Fue a la 1:30 de la tarde de este lunes, primer día de la aplicación de las segundas dosis para adultos mayores de 60 años, que auxiliares de este centro negaron la entrada a tres leoneses de la tercera edad que acudieron a pie al lugar.

"No es que seamos mala gente, pero si los dejamos pasar, los van a devolver, este punto es exclusivo para vacunar a gente que viene en auto", fueron las palabras de personal a cargo de este centro.

A la señora Patricia no le quedó de otra más que retirarse con sus papás, pues la sugerencia que le dieron fue asistir al Poliforum o al Distrito León MX, puntos donde sí se aplica la vacuna a pie.

Piden indicaciones puntuales

"Lo único que podemos decirles es que las autoridades sean claras y puntuales con sus indicaciones, nosotros no sabíamos que aquí era con carro nomás, venimos gente ya grande y que nos regresen así está mal".

Personal de Salud indicó que no se permite vacunar a personas que se presentan en el lugar a pie, debido a que buscan evitar cualquier peligro por convivencia entre automóviles y peatones, por lo que la modalidad es exclusiva para ocupantes de vehículo.