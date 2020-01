Jovencita salva a su mamá de incendio en Celaya

Celaya, Guanajuato.- Alejandra, de 28 años, una joven con discapacidad salvó a su mamá de calcinarse después de que su casa se incendiara en la colonia Santa Rita.

Fue mi hija la que me salvó, ella me despertó ya teníamos la lumbre bien adentro no pudimos hacer nada, nos salimos por la parte de atrás y nos brincamos por la barda, yo me lastimé el cuello y el brazo y ella se cortó las manos y los pies”, dijo María Lourdes Torres.