Ningún reo en Guanajuato ha sido aprobado para preliberación

Guanajuato.- En Guanajuato ningún reo ha sido aprobado para una preliberación anticipada ante el Covid-19.

De los 120 que integran el grupo vulnerable ya se revisó el expediente de 115 y no cumplen con los requisitos que establece la ley para recibir el beneficio, informó el presidente del Poder Judicial de Guanajuato, magistrado Héctor Tinajero Muñoz.

Hasta el viernes nos faltaban cinco carpetas de revisar de esas 120 personas en riesgo, y hasta ahorita no habría ningún preliberado en el estado. No procedieron los beneficios al no reunir los requisitos de la Ley Nacional de Ejecución”, explicó.