Niños con cáncer siguen sin recibir quimioterapias en el IMSS y familiares se manifestarán

León.- Las quimioterapias en la clínica T1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León no se han reestablecido como aseguró la institución, familiares y padres de pacientes con cáncer alistan una nueva manifestación.

10 días atrás, la delegación guanajuatense del IMSS mediante un comunicado expuso que

esperaban que esa misma semana se regularizara completamente el servicio.

Sin embargo, dicho tratamiento se aplicó por escasos tres días y nuevamente se ha regresado a los pacientes a sus casas debido a que no se cuenta con los insumos.

Entre los fármacos de los que se carece en esta unidad leonesa están la vincristina e Ifosfamida, que se usan directamente para el tratamiento de cáncer, pero también están otros de uso previo a las quimioterapias como neomicina.

De parte de la institución no hay respuesta, nos traen a puro de que no hay, o no los trasladan”, señaló una de las mamás a AM.