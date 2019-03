No basta con marchar, tenemos que actuar contra inseguridad: Obispo de Celaya

Celaya.- El Obispo de la Diócesis de Celaya, Benjamín Castillo Plascencia, opinó que manifestarse contra la inseguridad está bien, pero no es suficiente para enfrentar la inseguridad que se vive actualmente.

"La marcha está bien, los jóvenes están sintiendo la violencia, pero no basta la manifestación, no basta acusar, debemos preguntarnos: '¿Cómo me siento?', '¿Qué hago?'. Debemos tomar la responsabilidad nosotros", externó el Obispo.

Como ejemplo habló de Moisés, quien busca la justicia y pierde su estatus real por defender a un judío esclavo.

A su vez, instó a las autoridades a reflexionar sobre si las acciones que han tomado son suficientes y a la ciudadanía a comprometerse a actuar correctamente para disminuir la inseguridad.