No basta transparencia para combatir corrupción, señala Transparencia Mexicana

León.- Ser transparentes no basta para combatir la corrupción en la función pública.

El director general de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López, participó en León en la Feria de la Transparencia realizada en la Presidencia Municipal y llamó a los ciudadanos a exigir cuentas del dinero público, pero alertó que eso no es suficiente.

Para saber si un sistema anticorrupción realmente funciona, puntualizó, hay que revisar tres datos concretos: si hay redes de corrupción desmanteladas, cuántos recursos se recuperan en beneficio de la Hacienda Pública, y qué atención se da para resarcir el daño a víctimas.

Sé que no pensamos en esos términos y nos quedamos todavía en el tema de transparentar, subir cosas a la página web, que es importantísimo y sigue siendo un reto, pero no hemos pasado a la siguiente etapa de la agenda y no han entendido que ser transparente es condición necesaria pero no suficiente para controlar la corrupción”, dijo.