No cierres las ventanas en la noche para que tu casa quede ‘fumigada’ contra el dengue

León.- Con nebulizaciones durante madrugada se pretende dar tres "vueltas" a la ciudad para eliminar mosquitos transmisores de dengue, autoridades estatales piden a los leoneses mantener abiertas ventanas para mejorar el efecto del químico “fumigador” y el cual no tiene efectos en la salud humana.

Recuerda que el químico no es nocivo para tu salud. Foto: Omar Ramírez.

Tras una demostración de cómo trabajan las unidades de nebulización que recorren la ciudad, la encargada del programa de combate al dengue en la Secretaría de Salud del Estado, Karla Sepúlveda, detalló cómo cubrirán la ciudad.

La nebulización se realizará 3:00 am a 7:00 am debido a lluvia para no retrasar aplicación por lluvias, pero afirmó que esto significa una ventaja al hacerse más efectiva durante madrugada por ausencia de vehículos y otros factores

¡Abre tus ventanas!

Se pretenden dar 3 vueltas a la ciudad con las nebulizaciones. Foto: Omar Ramírez.

La funcionaria insistió a los leoneses “que abran en media de lo posible puertas y ventanas para que el insecticida penetre y pueda matar al mosquito que transmite esta enfermedad”.

Puntualizó que los químicos usados para esta labor no son para nada tóxicos en los humanos.

Son químicos que están exclusivamente diseñados para el control de insectos, están normados por la Organización Mundial de la Salud y la Federación”.

Destacó que estarán trabajando en las colonias que se convirtieron en foco rojo por el número de casos, como Piletas, Hermita, Vibar, el Paraísos y sus zonas aledañas.

La nebulización se realiza con 30 equipos que abarcan cada uno 80 hectáreas por día y se pretenden tres aplicaciones en toda la ciudad, diariamente darán a conocer las colonias a visitar; hasta ahora llevan una y media vueltas a la ciudad, por lo que se va a la mitad de la meta.



