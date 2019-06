'No criminalizar a las victimas', dice Obispo de Irapuato

Irapuato.- El Obispo de la Diócesis de Irapuato, Monseñor Enrique Díaz Díaz comentó que no se debe criminalizar a las victimas de la violencia que se vive en la ciudad, ya que muchas veces son niños quienes perecen o son parte de una familia.

Comentó que participaron 150 personas aproximadamente y cada quien hablaba de sus casos, de sus desaparecidos y que fue un momento que cimbró, por que una cosa son las estadísticas y otra ver los rostros y el llanto de quienes han perdido a un ser querido por este ambiente de violencia, injusticia e inseguridad que se vive.

Como Iglesia nos comprometimos a seguir el acompañamiento, nosotros no podemos desaparecer o erradicar la violencia pero si podemos seguir educando en las tareas y los valores, y también podemos acompañar y ofrecer atención psicológica y terapéutica. Ellos expresaban el dolor del ser que se pierde y muchas veces no se sabe donde quedo y con frecuencia se le criminaliza a la victima y muchos son, ellos decían mi hijo no andaba en malos pasos, niños muchas veces y se echan culpas en contra de ellos " externo Monseñor Díaz.