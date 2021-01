No descartan más cierres de hoteles ante crisis por pandemia

Irapuato.- La permanencia del Semáforo Rojo por el aumento de contagios y defunciones por COVID-19 sigue afectando al sector hotelero, que tuvo un mal 2020 y que mantienen las medidas preventivas como una alternativa para no verse más afectados.

El presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Irapuato, Raúl González Araujo, señaló que con la situación económica actual, no se descartaría que más hoteles decidieran cerrar sus puertas de forma definitiva.

Y es que en 2020, fueron dos hoteles de cadena en Irapuato los que decidieron cerrar definitivamente, con posibilidades de abrir nuevamente en un par de años.

No descartaría que si esto continúa, y la gente sigue sin entender, y la autoridad no implementa acciones más enérgicas en contra de la sociedad que no cumpla o no acate las medidas, en cuanto acciones más severas para mitigar los contagios y las aglomeraciones, no descartaría el cierre de algunos otros negocios, entre ellos hoteles”, indicó.