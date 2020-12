No es buen momento para organizar Feria ni volver a aulas, opinan expertos

Guanajuato.- Si los contagios de coronavirus no disminuyen y se mantienen en la misma intensidad que en la actualidad, definitivamente no habría condiciones para la realización de la Feria Estatal de León, ni para un regreso a clases presenciales en el estado de Guanajuato en enero de 2021, consideró el infectólogo Juan Luis Mosqueda.

El también director del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, comentó que en Guanajuato por lo menos se esperan unas tres o cuatro semanas de alta intensidad en los contagios del nuevo coronavirus.

"Definitivamente en momentos de alta transmisión de Covid no deben hacerse eventos que favorezcan la aglomeración de la gente, particularmente en lugares cerrados. Así que yo diría que el punto es ver a este paso cómo vamos a estar en febrero. Hoy definitivamente no (hay condiciones). Yo anticipo que en las siguientes tres o cuatro semanas esto no va a llegar a mejores condiciones”, dijo en entrevista con AM.

Estamos en un momento yo diría muy alto en transmisión. Pero, habrá que ver cómo están las condiciones en febrero y si tenemos transmisión como la de ahorita definitivamente fomentar aglomeraciones y en lugares cerrados no sería favorable", agregó.

Temen que se disparen contagios con fiestas decembrinas

Expuso que el comportamiento de la pandemia de coronavirus se podría volver más agresivo después de las fiestas de fin de año, debido a que se espera un incremento en la movilidad.

"Estamos en plena temporada de invierno y eso favorece más la circulación de los virus,la gente se aglomera más. Entonces, se juntan muchas condiciones y si le sumamos a eso algo que vemos venir y es que la gente por más que le recomienden no hacer actividades no esenciales las siguen haciendo y más ahora con posadas, fiestas de fin de año, yo creo que sí nos esperan varias semanas de transmisión", explicó.

El experto celebró la llegada de la vacuna de Pfizer a México. Reconoció que aunque el proceso de vacunación será complicado, en el caso de Guanajuato hay infraestructura necesaria para la congelación de la fórmula como en el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) y el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

La vacuna de Pfizer es una buena noticia en muchos aspectos. Esta que se anticipa que puede empezar a aplicarse en México, tiene cosas buenas y ya está aprobada para su uso en Reino Unido. Entonces, ya tiene la aprobación de una entidad regulatoria importante.

"La otra buena noticia es que los estudios de investigación han mostrado una buena eficiencia, hablamos de un 90% y esto es maravilloso. La tercera buena noticia es que los principales beneficiarios en un inicio sería el personal de salud, así que yo creo que eso es una muy buena noticia porque son las personas que más se han sacrificado y han trabajado más en esta emergencia", comentó.

En cuanto al regreso presencial a las clases invitó a los padres de familia a involucrarse en la aplicación de protocolos que realizará cada escuela.

Además, recomendó que se empiecen a realizar pruebas piloto con niveles académicos como preparatoria y universidad para ver el comportamiento de los estudiantes y la aplicación de las medidas sanitarias.

Yo creo que es bueno que digan que sea voluntario, yo analizaría muchas cosas si me dicen que mis hijos regresan a la escuela. Por ejemplo, iría a ver la escena, a ver cómo los van a sentar, cuándo van a ir, cuántos van a entrar a la clase, cuál va a ser la duración de cada una de las sesiones, cómo van a controlar el uso de cubrebocas. Entonces, son algunas de las preguntas que yo me haría para tomar una decisión con mis propios hijos", concluyó.

MCMH