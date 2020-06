‘No fue un infarto, lo mataron a golpes’, dice esposa de muerto en pleito vecinal

Irapuato.- “Mi esposo no murió de un infarto como todos dijeron, a mi esposo lo golpearon con un palo hasta matarlo, no sé por qué la policía no quiere decir la verdad” comentó la esposa de un hombre que perdió la vida en la colonia Valle Verde el pasado martes 2 de Junio, después de una pelea con sus vecinos.

El pasado martes 2 de junio autoridades reportaron una pelea entre vecinos en la calle Pasionaria, alrededor de las 5:30 de la tarde. El primer informe reportaba que un hombre de aproximadamente 80 años había muerto de un infarto en la calle, además de un joven quien había sufrido una lesión al parecer provocada con un machete.

Sin embargo, el testimonio de la esposa del ahora fallecido otra versión y más detalles acerca de lo que pudo haber pasado la tarde de ese martes.

Según palabras de Pilar, esposa de Agustín de 78 años, ya habían tenido problemas con esa familia desde antes. Comentaron que el pasado 9 de mayo golpearon a una de sus hijas y a los pocos minutos uno de los agresores disparó contra la fachada de su casa.

Mencionaron que el pasado lunes intentaron atropellar a la hija y a la sobrina de Pilar, ambas de 20 años.

Asegura que mataron a su esposo a golpes

Al día siguiente, martes 2 de junio después de las 5:00 de la tarde, Pilar y su marido Agustín, regresaban a su casa luego de haber realizado algunas compras, pero se detuvieron en una tienda de abarrotes. En ese momento, uno de los agresores quien circulaba por la calle a pie, comenzó a agredirlos verbalmente e intentó golpear a Pilar.

Al ignorar al primer agresor, avanzaron hasta llegar a su domicilio, donde al parecer ya los estaba esperando otro de los agresores quien comenzó a insultarlos y amenazarlos de muerte.

Es entonces cuando uno de sus hijos salió y comenzaron a pelear a golpes.

Uno sacó un palo y como una varilla y le pegó muy fuerte a mi marido varias veces y comenzó a salir toda la familia a querer golpearnos, uno sacó una llave tipo Stillson, le pegó a mi hijo en la cabeza y luego quiso golpearme a mi”, relató.

Huyen agresores

Los agresores después de la pelea, se dieron a la fuga y según vecinos ahora la vivienda se encuentra sola.

Según el Informe oficial de la Fiscalía, se había logrado la detención de 3 de los participantes en la pelea; sin embargo no dieron a conocer algún dato de ellos.

Pilar denunció que han recibido amenazas de muerte de los agresores.

MCMH