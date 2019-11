No ha habido muertes por influenza en Guanajuato, aclara Secretario de Salud

Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato informó que hasta este momento no existen casos de muerte por influenza en el estado.

Esta mañana circuló la información de un presunto primer caso de muerte por influenza; sin embargo, las autoridades informaron que en realidad fue un caso de muerte por neumonía.

El Secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, aclaró que en un principio se manejó la versión de que una mujer leonesa de 34 años murió en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por influenza; sin embargo esta información fue desmentida y aclaró que se trató de un caso de neumonía.

Yo lo había dado como una muerte por influenza y se los digo porque así me lo habían reportado… Se tiene que sesionar en comité y dijeron que no era influenza, pero eso me lo acaban de informar”, comentó.