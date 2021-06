'No hay como seguir viviendo', dice abuelito tras recibir su vacuna

"Ya me levanto y duermo tranquilo", dijo don Edmundo Mares Moreno, de 80 años, tras aplicarse la segunda dosis de vacuna contra el COVID con el grupo de 40 a 49.

"Mi hija me trajo, me dijo que sí me podían poner la segunda", dijo Edmundo, a quien le fue aplicada la primera dosis en abril.

Su hija Andrea comentó que don Edmundo salió contento de su rancho hacia la Deportiva de León I, debido a que sabía que ya tendría una protección completa contra el mortal virus COVID.

Él ya sabe a qué veníamos, se le nota más tranquilo desde que supimos que también podrían vacunarlo", comentó.

Apoyado en su bastón de roble don Edmundo platicó que también se siente feliz ya que podrá seguir viendo a sus amistades y familia.

No hay como seguir viviendo y con los amigos y toda la familia, todavía nos falta rato", finalizó.