No hay denuncia e investigación en contra de exdirectora de Mercados

Irapuato.- Hasta el momento no existe una investigación en Contraloría Municipal, hacia la exdirectora de mercados, Gabriela Aguirre Macías, por haber permitido la venta de espacios en la Nave Porfiriana, señaló Guillermo Patiño Barragán, titular de la dependencia.

Mencionó que tuvo una reunión con el director de Quejas y Denuncias que es la unidad investigadora de Contraloría Municipal con la finalidad de tener información al respecto, pero hasta el momento no han recibido ni una denuncia.

Hoy tuve una reunión con el director de Quejas y Denuncias que es la unidad investigadora, para que me diera informes de si a él ya le había llegado alguna denuncia en particular por parte de algún comerciante, me dice que hasta el momento no”, dijo.

Señaló que son temas en los que están inmiscuidos particulares, en cuanto al tema de las ventas de lugares y las diferentes problemáticas que se dieron a consecuencia de los supuestos actos jurídicos, por lo que tendrán que partir de ahí para investigar.

Patiño Barragán, comentó que el actual director de Mercados, Daniel León Morales, estará obligado a buscar anomalías ahora que recibió la dependencia y será el encargado de hacer la solicitud para que se abra la investigación.

En caso de que se haga la investigación y la exfuncionaria resulte responsable, se deberá de actuar de acuerdo a la ley y calificar la falta.

Para calificar la falta tenemos que irnos al catálogo de las sanciones, no queda de otra, pero como ella ya es una ex servidora pública, no hay más que la única manera de sanción es la inhabilitación a ella no se le puede aplicar otra porque ya no es servidor público”, indicó.