No hay fecha para volver a abrir iglesias; pide Obispo de Celaya ser solidarios

Celaya.- A raíz de que el semáforo en el estado de Guanajuato volvió a ser rojo, la Diócesis de Celaya señaló que no se reabrirán los templos para misas por el momento.

Los protocolos estaban pensados para que funcionarán el día 12, hemos fijado tres etapas, tres semanas para preparar los equipos que garantizarán los protocolos se llevarán a cabo perfectamente, nos quedaría una semana para comenzar pero no es oportuno, se ha consultado con sacerdotes, agentes civiles y con las autoridades de salud; y no es conveniente abrir” comentó Benjamín Castillo Plascencia, obispo de la Diócesis de Celaya.

Señaló que se pospone la celebración de misas, retrasando la reapertura de los templos, ya que no cree que el sistema de salud esté completamente capacitado para más contagios.

No creo que quepamos todos, las camas van disminuyendo, no hay posibilidad, no esperemos a que no haya ninguna cama libre, vemos en la calle a mucha gente paseando sin cubrebocas”, comentó el Obispo.