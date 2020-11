'No hay nada que esperar': Comerciantes no esperan tener buenas ventas en el Buen Fin

León, Guanajuato.- “No espero nada para las ventas de mañana y los otros días, y eso que la piel es la ‘gallina de los huevos de oro’ de todo León Guanajuato”: fueron las palabras de un comerciante en la Zona de Piel a pocas horas de iniciar el Buen Fin.

Las ventas de la Zona Piel se bajaron a causa de la pandemia y la falta de eventos. Foto: Joel Reyes.

Mañana, en pleno día que retrocede el Semáforo de Reactivación Económica a color Naranja inician las ventas del Buen Fin a nivel nacional, y vendedores en la Zona de Piel refieren que no será un buen periodo para reactivar sus ventas.

Si no tenemos Festival del Globo, ni futbol que viene muchísima gente, no hay nada que esperar ahorita, ni mañana, ni el otro mes”, dijo Alberto Flores, vendedor de chamarras y botas de piel.

No tienen esperanzas

Son más de ocho meses en los que la pandemia por Covid-19 ha terminado por afectar considerablemente al comercio de León, donde avances y retrocesos del semáforo económico ha obligado al confinamiento social y consigo millonarias pérdidas económicas en todos los sectores.

Son ya muchos meses de estar viviendo en crisis, cada mes no sabemos si podemos seguir pagando renta y tener que cerrar la tienda, la verdad yo no creo que las ventas vayan a subir este mes con el Buen Fin y ahora menos con el semáforo anaranjado”, dijo, Estela de la Cruz, comerciante de bolsas.

“Venimos a los locales solo a sacar lo del día, que muchas veces no llega uno, ni a los 100 o 200 pesos, todavía en marzo sacaba hasta 600 pesos”, lamentó Juan Patricio Robledo, otro vendedor de bolsas y zapatos de mujer.

Teme contagiarse

Jesús Juárez, un adulto mayor que se dedica a vender zapatos desde hace 15 años, mencionó que lo único que él espera para este Buen Fin, es que no se aglomere la gente, pues teme que no solo se retroceda al naranja sino hasta el color rojo otra vez.

Si se aglomeran los clientes pues vamos en contra, estoy a favor de que la gente se controle, que haga caso de lo que nos dicen, porque vamos a estar peor de lo que ya estamos”, dijo Jesús.

Las ventas del Buen Fin inician mañana lunes 9 de noviembre y terminan el 20 del mismo mes.

“Gracias a Dios a nosotros no nos ha pegado tan feo como a otros aquí, la verdad nosotros no hemos parado desde lo de la pandemia, pero es porque ya tengo 5 años vendiendo en línea, en redes sociales e Internet, por eso no me apura mucho el Buen Fin, ya que de todos modos no vendrá mucha gente por esto del semáforo”, mencionó Gerardo Reyes, comerciante de botas y monturas para caballo.

DA