No hay quien administre el nuevo Parque Urbano de Celaya

Celaya.- Hasta ayer al Ayuntamiento de ayer no se les había planteado alguna propuesta sobre cuál sería la entidad o dependencia que llevará la administración del nuevo Parque Urbano, así lo dio a conocer la regidora y presidenta de la comisión de cultura, deporte, recreación y atención a la juventud Mónica Delgado.

Externó que es importante resaltar que tampoco hay disposiciones administrativas como por ejemplo el acceso a los baños, acceso al estacionamiento, al mismo Parque o incluso un monto de renta del espacio o el Teatro.

No existe al día de hoy en el municipio y seguimos trabajando con las disposiciones administrativas del 2019, ya que la propuesta que se planteó para este año no fue aprobada, y en el documento si venían disposiciones administrativas para el Parque Urbano, pero no se veía asignado el Parque Urbano a alguna dependencia, estaba directamente asignado al municipio”, señaló.