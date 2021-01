‘No hay soluciones mágicas para combatir el crimen’.- Diego Sinhue

Celaya, Guanajuato.- Un día después de que fueron asesinados dos policías, el gobernador del Guanajuato Diego Sinhue Rodríguez Vallejo defiende que se está avanzando en materia de seguridad y que en enero del 2021, en comparación el 2020, han disminuido 30% los homicidios.

Además de que puntualizó, en su mensaje de entrega regional de equipamiento, que para combatir el crimen “no son soluciones mágicas, ni con recetas de gente que viene a vender espejos, sino que la seguridad se constituye desde lo local”.

Enfatizó que esto es posible gracias a la coordinación del Estado y la Federación, que va cumpliendo en un gran compromiso, pero todo es paso a paso.

En este enero del 2021, traemos a la fecha, un 30% menos, sin duda de homicidios a comparación del año anterior y el antepasado, desde agosto hubo una baja, luego un pico, se hicieron capturas importantes, y luego en noviembre y diciembre empieza a disminuir. Y en enero vemos una diferencia contrastante con el año pasado” resaltó.

“Poco a poco veremos los resultados, lo dijimos, no son soluciones de un día para otro, no son varitas mágicas. No hay una resolución como algunos ligeramente quieren creer, que se solucionan los problemas con una recetita o viene gente a vendernos espejitos de lo que han hecho en otros lados, cuando los verdaderos resultados es el trabajo diario en conjunto de los tres niveles de gobierno, la participación ciudadana y el compromiso de los Alcaldes y los que nos toca estar al frente y combatir al crimen organizado”, señaló.

Otra de las situaciones que alabó del Estado, es que se ha bajado en un 85% el robo de hidrocarburos y de ser nota nacional por este delito, ahora ya no se figura dentro de los primeros Estados donde hubo robo de combustible.

Además que han desarticulado bandas criminales completas, con resultados favorables y que han tenido enfrentamientos donde poco personal de la Policía ha sido abatido.

Además reconoció la labor de la Guardia Nacional, ya que en Tamaulipas hace algunos días decomisó un vehículo que traía 1,500 cartuchos que tenían como destino Guanajuato.

Gracias al trabajo de la Guardia Nacional no llegan a Guanajuato, gracias a su trabajo en un retén, y el trabajo que hace la Guardia Nacional va más allá de sus fronteras, por eso mi agradecimiento general, por ese gran trabajo”, señaló el Gobernador.

AM