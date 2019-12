'No he estado ni estaré en esas reuniones', responde Diego a 'balconeo' de AMLO

León.- Las reuniones de seguridad que se hacen en el estado todas las mañanas por instrucción del Gobierno Federal, no son para definir estrategias ni temas de inteligencia, señaló el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esto luego de que se señalara en la mañanera de hoy que no ha asistido más que a cinco.

"Yo digo que es falsa esa información porque aparecen cinco que he ido y no he ido a ninguna, no he estado ni estaré en esas reuniones, ya lo he dicho públicamente, porque ahí no se toman las decisiones", expresó Rodríguez Vallejo.

Reuniones son sólo para seguimiento, asegura

Acusó que el señalamiento se debe a una cuestión política.

El Secretario Durazo y todos los de ahí saben que si un gobernador está metido en el tema de seguridad soy yo, en los operativos, ellos conocen", declaró.

Y recordó que solamente asistió a su instalación y eso porque se lo pidió el delegado federal, Mauricio Hernández Nuñez.

Para eso está mi Secretario de Seguridad, son reuniones de seguimiento solamente, donde dan el parte informativo y ahí están el general de la Zona Militar, la gente de Policía Federal de Caminos, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de Gobierno", apuntó.

En contraste dijo que a las que él asiste hay participación de Grupos de Operaciones Especiales del Ejército y Marina.