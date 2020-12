No hemos visto lo peor: prevé Córdova Villalobos alza de contagios de Covid-19

El exsecretario de Salud de México, José Ángel Córdova Villalobos señaló que lo peor de la epidemia en Guanajuato aún está por venir.

El doctor señaló que en estos días se relajaron las medidas.

Córdova Villalobos señaló que autoridades federales y estatales debieron ser más estrictos en las medidas.

León, Guanajuato.- Tras el regreso del semáforo rojo adelantado al 25 de diciembre debido a la gran cantidad de fallecidos y contagiados de coronavirus COVID-19 en los últimos días, el doctor José Ángel Córdova Villalobos aseguró que se aproxima lo peor.

En épocas de fiestas el relajamiento de las medidas es esperable pero ahora lo debieron hacer más intenso desde el principio, era esperable y ahora hay que cargar con las consecuencias ojalá que esto no dure mucho”,explicó el exsecretario de Salud en la administración de Felipe Calderón Hinojosa.

“Nos perjudica en todos los aspectos, ojalá haya una respuesta para tratar de evitar al máximo las cuestiones extremas que todavía no hemos visto lo peor”, explicó el doctor quien aún se mantiene activo dando consulta general.

Estrategias débiles

Señaló que la mala estrategia desde el Gobierno Federal y el seguimiento de la estrategia estatal para contener los contagios, los comentarios del Presidente por minimizar la pandemia y las fiestas al inicio de la contingencia, crearon en los ciudadanos una falta de alerta sobre el tema.

Era previsible esto que está pasando ante tantas incongruencias y discordancias y mensajes controvertidos, las personas no saben qué hacer y deciden hacer lo que les parece mejor y particularmente ante la situación económica agrava, es obvio que le problema no es sólo sanitario también es para persona que no tiene un trabajo fijo”, dijo.

A la par de la alteración de cifras comprobados por medios internacionales, exponen una falta de compromiso con informar de manera correcta a los mexicanos, por lo que el mensaje para tener cuidado se debilita.

En cuanto al cuidado que el doctor realiza para evitar contagiarse de coronavirus obedecen al seguimiento de los protocolos pero más estrictos, pues no se lo toma a la ligera y, de forma personal, compartió lo que hace para evitar contagio.

“Hago ejercicio diario, para mí es mi mayor fortaleza en lo que puedo trato de no exponerse en espacios cerrados y siempre tengo el cubrebocas tengo lavados de manos cada 30 min como médico que sigo dando consulta, estoy dispuesto a que me consulten y uso el n95 porque son los que tiene más poder de filtración, cuando voy por cosas para la casa compro rápido y me regreso”, explicó el doctor quien radica en León.

La reactivación del semáforo rojo estaba contemplado para el próximo lunes 28 de diciembre, sin embargo, el alto número de contagios y defunciones en el estado han provocando que este se adelante a partir del 25 de diciembre.

DA