“No hubiéramos soportado un mes más”, restauranteros de León

León, Guanajuato.- “No hubiéramos soportado un mes más”, dijeron restauranteros de León tras la autorización del gobierno municipal para reanudar el servicio en sitio.

La venta de alimentos preparados es un sector esencial avalado por el Consejo de Salubridad General; sin embargo, el consumo en sitio había sido prohibido por las autoridades sanitarias locales.

Esto provocó que por alrededor de dos meses los negocios únicamente ofrecieran servicio para llevar o a domicilio.

Este modelo de negocio no fue efectivo para todos, por ejemplo, Jorge Méndez, director de Operaciones de las tres sucursales del restaurante Panteón Taurino, afirmó que sus ventas cayeron hasta en un 95%.

“Nosotros estuvimos dejando de tener mesas y el servicio en sitio en el momento que se nos dijo por parte del gobierno.

Estuvimos trabajando con el servicio para llevar y también a domicilio pero la verdad es que no fue lo mismo, las ventas cayeron un 95-98%. Ahora poder abrir nuevamente aunque sea con menos mesas es un gran alivio y vamos a cumplir con todas las medidas, no vamos a defraudar a la autoridad”, dijo a AM.