‘No hubo llamada al 911 en robo de paradero’, defiende Secretario de Seguridad

León.- Respecto a lo sucedido con el robo al paradero de la oruga “Centro de Salud” en el bulevar Miguel Alemán, el Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, informó que no hubo un alertamiento inmediato a las autoridades lo que impidió se atrapara al responsable del atraco.

En la madrugada de este viernes, un hombre ingresó al paradero mencionado con el objetivo de sustraer equipos tecnológicos y además realizó destrozos dentro del lugar.

Autoridades llegaron mucho después de que se realizara el atraco, sin embargo, Ramírez Saldaña justificó que fue debido a que no hubo una pronta llamada al número de emergencias.

El Secretario de Seguridad dijo que pudo haber una rápida respuesta si hubieran llamado al 911. Foto: Delia Juárez.

Los transportistas tienen un centro de monitoreo y ya tiene una conexión con nosotros, si en ese momento ellos nos hubieran marcado y nos hubieran dicho que había una persona al interior inmediatamente hubiéramos mandado los cuerpos de seguridad”, señaló.

También detalló que este centro de monitoreo se vigila las 24 horas e informó que sí se tuvo el acercamiento con los transportistas para la recopilación de información; sin embargo, aunque hay una conexión directa no se comparten con el C4 imágenes en tiempo real del lugar y en este caso en particular no hubo un intercambio de información inmediata lo que les impidió actuar rápidamente.