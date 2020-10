No les preocupa a panistas perder alcaldías; aseguran que trabajo los respalda

Irapuato.- El trabajo que han hecho el gobierno estatal y los gobiernos municipales donde está al frente Acción Nacional ante el tema de seguridad, los respalda y no les preocupa el que puedan perder alcaldías, pues los ciudadanos ven lo que se está realizando, señaló José Luis Acosta Ramos, dirigente del PAN en Irapuato.

Mencionó que Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) se va a encontrar con que las personas siguen confiando en Acción Nacional, esto por los trabajos que están haciendo y a esto se le suman, dijo, las promesas incumplidas del Gobierno Federal, en las cuales se prometió mejorar la seguridad, la economía y acabar con la corrupción.

Señaló que se está reflejando el trabajo que han hecho por las ciudades y el estado, por lo que están seguros de tener la confianza del ciudadano, pues aseguró que se le dan resultados con claridad y honestidad.

Lo único que nos da la seguridad es el trabajo que realicemos en la medida en que nos concentremos, que no perdamos la concentración en seguir trabajando al pie del cañón cercano al ciudadano, escuchando sus peticiones, sus problemas y gestionando sus soluciones, yo creo que en la medida que hagamos eso podemos tener tranquilidad, no hay nada escrito aún y no nos vamos a confiar en este tema, hay que seguir trabajando para tener un resultado al final de este trabajo”, dijo.