No llegan apoyos federales: Elvira Paniagua

Celaya.- El Gobierno federal ha excluido a Guanajuato de recibir los recursos que le corresponden además de que los apoyos de los programas sociales no están llegando a los celayenses, aseguró la alcaldesa Elvira Paniagua

Yo salgo al campo y escuchamos quejas de la gente donde dicen que están recibiendo los programas sociales, la realidad es que nosotros no lo sentimos y no lo vemos y si lo vemos cuando llegan las solicitudes aquí de muchos respaldos y apoyos de programas que fueron federales y se transformaron en nombre y hoy por hoy no está llegando a la gente”