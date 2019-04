No más ganar perdiendo.- José Narro

León.- En el PRI de Guanajuato se va a desterrar la práctica de administrar la derrota y se sumará a todos a trabajar, ofreció el aspirante a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, José Narro Robles.

El ex Rector de la UNAM y ex Secretario de Salud Federal estuvo en Guanajuato para asistir al “Foro Estatal de Líderes en Salud”, en León, y aprovechó para reunirse con militancia del PRI en Irapuato y en Guanajuato Capital y platicar con medios de comunicación de su deseo de dirigir a este partido.

am: El PRI está en terapia intensiva ¿qué tratamiento le dará para volverlo a la vida?

Para que recupere su salud, porque sí hay un problema que sería inútil pretender ignorarlo, el peor descalabro electoral en la historia del partido, pero no tengo ninguna duda de que el partido está vivo, tiene posibilidades de salir adelante, hay que atender los problemas de fondo que nos pusieron aquí. Ganar y perder, estar y dejar de estar en el ámbito político electoral es parte de la vida democrática, ya se nos olvidó que el PRI fue juzgado con mucha severidad por su presencia a lo largo de 70 años en el poder, y ya se nos olvidó que en muchos sitios lo que hay es alternancia, es normalidad democrática.

am: ¿Qué haría diferente a lo de los últimos liderazgos del PRI para rescatar al partido?

Tenemos que reconquistar a la sociedad y no se hace con discursos sino con hechos. Si yo fuera dirigente nacional tomaría un compromiso completo de luchar contra la corrupción. Y un compromiso contundente de estar más cerca de las estructuras del partido, de sus sectores, organizaciones, de las estructuras en las entidades federativas, mucho más cercano a lo que pasa en estados y municipios. Un partido político vivo requiere de una militancia viva, activa, y no sólo en procesos electorales.

Habló de elegir a los mejores candidatos y para eso, dijo, “hay que regresarle poder a la militancia”.

am: ¿En Guanajuato qué sacudida le daría al PRI para que sea una opción política competitiva?

A mí me parece que se debe convocar a todos los grupos, a todas las fuerzas, el partido es de todos, en el partido caben todos los que compartan valores y principios, una ideología, los que estén de acuerdo con los principios básicos del PRI: la democracia y la justicia social, hay que convocarlos. Lo que he hecho en esta visita es decir al priísmo de Guanajuato 'tenemos que estar juntos', tenemos que ayudar a construir un debate, un diálogo, una discusión, pero también a plantear una negociación, un acuerdo, en donde lo fundamental sea el partido, y donde se entienda que se requiere inclusión, tolerancia, la única intolerancia debe ser con las prácticas que son indebidas y en ocasiones ilegales.

Hay que desterrar la práctica de administrar la derrota, un militante me dijo 'Doctor Narro lo que tenemos que hacer es terminar con esa práctica que consiste en ganar perdiendo', se tiene que ganar-ganando, no se debe estar sólo para permanecer, el partido requiere ser no estar, no es lo mismo.

Tratar de articular un gran proceso de reconciliación interna del priismo, no sólo en Guanajuato, pasa en todo el País. Hay muchas entidades donde perdimos la capacidad y nos volvimos a encontrar.

Aquí hay divisiones que conocen ustedes mejor que yo, cuál es mi llamado, hablémoslo, la política es diálogo, argumentación, debate, lo que no podemos hacer es autoexcluirnos, que no quepan los que son diferentes a mí, cabemos todos si tenemos la voluntad y nos mantenemos apegados a principios”.

am: ¿En Guanajuato tiene como aliados a figuras como Francisco Arroyo, Gerardo Sánchez, ambos también están cuestionados por abonar a la debacle en que está el PRI?

Yo voy a trabajar con todos, yo quiero ser el candidato de los priístas, de todos, cabemos todos, no puedo empezar un discurso de unidad, de inclusión, excluyendo o promoviendo la división.

am: ¿Recibe instrucciones del expresidente Enrique Peña, de Miguel Ángel Osorio Chong, Manlio Fabio Beltrones, Emilio Gamboa, de todos ellos, es el candidato de la cúpula tricolor?

Tengo amigos entre ellos, sí, la única fuente de instrucciones que tengo, incluso en temas técnicos, la única que recibo es la de mi esposa, yo hablo con todos los que puedo hablar, por cierto hace mucho tiempo que no hablo con el Presidente Peña Nieto quien me dio la confianza para ser colaborador.

Yo no soy el candidato oficial, es un adjetivo que indebidamente se ha querido colocar no sé por qué. Soy una persona que quiero conocer los términos de la convocatoria, asegurarme de que tengamos juego limpio, reglas claras, jueces justos, confío y deseo, si no es así, vamos a caer en lo que nos metió en el problema, simulación. Voy a denunciar cualquier acto en donde indebidamente se trate de regresar a viejas prácticas. No me voy a prestar a un simulacro de democracia, yo creo en la democracia”.

am: ¿Qué tipo de Presidente del PRI sería frente al poder de Andrés Manuel López Obrador?

La oposición es indispensable en la democracia, si no queremos regresar al viejo sistema autoritario requerimos de pesos y contrapesos, equilibrios, una oposición franca, honesta, leal, flexible, madura, razonable, requerimos de una oposición que sepa acompañar decisiones, proyectos, que son para el beneficio de la colectividad, pero también tener la capacidad de decir lo que no es bueno para México.

Las minorías son importantes, la democracia no admite que todo es para el triunfador, para eso está diseñado un sistema político como el nuestro y tenemos que fortalecer esa división de poderes. A mí me interesa fortalecer el sistema de partidos, yo no creo en los partidos únicos, eso ya quedó atrás”.

am: ¿Cuál es su impresión del manejo del nuevo Gobierno en la política de Salud?

Cada vez que he querido saber qué pasa, no tengo los elementos para saberlo. Yo participé en el proceso de descentralización de los servicios, con el doctor Guillermo Soberón en un primer paso para integrar servicios para población abierta y transferir a los Gobiernos Estatales los servicios del entonces IMSS Coplamar y, segundo, en el equipo de trabajo del secretario Juan Ramón de la Fuente para poder avanzar en la entrega a las Entidades Federativas de recursos humanos, bienes, programas, responsabilidades, para que las ejercieran, en un proceso de fortalecimiento del Federalismo.

Lo que tenemos es mejorable pero no creo que la vía sea la centralización, la heterogeneidad del país nos hacen que las decisiones que se tomen estén cerca del lugar del problema. México necesita fortalecer su Federalismo, diferente sí, pero no es conveniente manejarnos con incertidumbre”.