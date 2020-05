‘No me espanta la tecnología’: maestro cuenta cómo enseña en pandemia

León.- El maestro Roberto Ramírez Cárdenas confesó que, desde antes de la contingencia, se ha adaptado a trabajar con plataformas digitales como Zoom, Things y Google Classroom.

Todo lo nuevo que viene nos toma por sorpresa, pero realmente no me espanta la tecnología y ahora puedo manejar estas herramientas digitales”, platicó.

El profesor de 47 años y director de la Secundaria Técnica 58 mencionó que debido a la contingencia, se tuvo que implementar una estrategia para continuar con las clases a distancia.

En el caso de esta escuela, comentó que se cuenta con el proyecto Club 58, un canal de YouTube que creó el maestro Luis David Arrieta Campos y el cual consiste en utilizar las redes sociales como YouTube, Facebook y Google Classroom para crear contenidos educativos.

“Hay maestros jóvenes que ya tienen integrado el chip de la tecnología, y aquellos docentes que ya tenemos camino recorrido nos hemos adaptado a esta forma de trabajo. En mi caso, tengo hijos jóvenes que me asesoran en casa”, platicó.

Empecé a trabajar como maestro en 1992. Creo que he trabajado con cerca de 24 mil niños y jóvenes, y ver a muchos de ellos adultos y encontralos en otro momento de la vida es para mí el mejor reconocimiento”, expresó.

El canal de YouTube Club 58 ha rendido mayores frutos durante estos tiempos de pandemia.

El proyecto fue creado en septiembre de 2019 para aprovechar las redes sociales con fines educativos.

Luis David Arrieta Campos, profesor de la Secundaria Técnica 58 y creador de dicho proyecto, dijo que a partir de la contingencia por Covid-19 éste se convirtió en el principal medio de comunicación de la comunidad escolar.

"Cuando empezó la contingencia ya no se nos preguntó si estábamos de acuerdo, era necesario adaptarse a una nueva forma de trabajo, no había de otra y a la fecha todas las partes involucradas nos hemos adaptado muy bien”, afirmó.

Luis David explicó que además de Club 58, los docentes y alumnos también utilizan la plataforma Google Classroom para estudiar y hacer tareas y trabajos a distancia.

Asimismo, añadió que fue necesario crear aulas virtuales en las cuales se subieron materiales y contenidos que pueden consultar desde casa alumnos, docentes y padres de familia.

Me pidieron apoyo para hacer las reuniones de consejo técnico escolar de manera virtual, cuando hicimos la primera hace una semana, 48 horas antes no sabía nada de hacer un streaming en vivo y en menos de dos días me di a la tarea de aprender.