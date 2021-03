No me gusta que le paguen a este ladrón.- Concamin Bajío por terrenos de Estadio León

León, Guanajuato.- El líder de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) del Bajío, Ismael Plascencia Núñez, aceptó que el Municipio no tiene de otra mas que pagar para comprar los terrenos del Estadio León a Héctor González y Roberto Zermeño.

No me gusta que le paguen a este ladrón y, tal cual, le robó al Municipio, eso no me gusta, pero es la única manera de adquirirlo”, dijo en llamada telefónica.