'No me quiero quedar y tampoco me puedo ir…'; exigirán con manifestación justicia por Andrés

En Celaya no se puede estudiar

En Celaya no se puede crecer

En Celaya no se puede emprender

En Celaya no se puede cumplir

En Celaya no se puede VIVIR



No queda más que GRITAR hasta que alguien nos escuche @Elvira_PaniRod @diegosinhue @lopezobrador_ #PazEnCelaya #PazEnGuanajuato