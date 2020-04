‘No queremos regalos, lo vamos a pagar’: empresarios piden diferir pagos al SAT

León.- Con “monitos y palitos” el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, le urgió al Gobierno de la República que incluya en el plan económico que anunciará este domingo diferir el pago de impuestos.

En un video-mensaje publicado este sábado dijo explicar “con palitos y monitos al Presidente de la República el por qué es necesario diferir el pago de impuestos”.

Y así lo hizo, en dos hojas blancas pegadas a la pared dibujó que, sin ventas por la emergencia sanitaria del Covid-19, no pueden pagar una nómina el 15 de abril (de la que dependen millones de familias) y, dos días después, cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Aquí le explico con palitos y monitos al presidente de la República @lopezobrador_ por qué es necesario diferir el pago de impuestos.



“Muy sencillo, no queremos nada regalado, se lo vamos a pagar señor Presidente, nada más que necesitamos plazo, porque si usted no acepta, sabe qué va a pasar, no se les va a poder pagar, o sólo una parte, y muchos van a ir al desempleo”.

La propuesta es comenzar a pagar impuesto en julio, a plazos y sin intereses. Y que ese recurso destinado al SAT se utilice hoy que la prioridad es pagar la nómina.

No hay manera de obtener recursos. No hay ventas, no hay cobranza, no hay pedidos. ¿Cómo le hacemos Presidente? ¿Ya entendió?”, concluyó el mensaje el dirigente que representa a nueve organismos empresariales en León (Canaco, Coparmex, Canacintra, Amexme, CICEG, CICUR, Apimex, CMIC, Canadevi).

El 20 de marzo el CCEL presentó 32 propuestas para los tres niveles de gobierno. Entre ellas a la Federación le piden diferir por lo menos tres meses el pago de Impuesto Sobre la Renta propio y retenido, IMSS e Infonavit; acelerar los procesos de devolución de IVA; y un plan de ayuda social a los trabajadores afectados.

El presidente de Coparmex Zona Metropolitana León, Alberto Ruenes Escoto, urgió a considerar las propuestas que el organismo hizo a nivel nacional “para que la crisis no afecte a los empleos de las micro, pequeñas y medianas empresas”.

El coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, llamó al Ejecutivo Federal a presentar un paquete integral para evitar una mayor crisis.

Hacemos un enérgico llamado al Presidente para que en la presentación del plan económico se materialicen las exigencias y recomendaciones del empresariado y la sociedad civil, pero, sobre todo, que esté a la altura de prevenir y contrarrestar las afectaciones a la economía de las familias mexicanas”, apuntó en un comunicado.

Las micro, pequeñas y medianas empresas generan 7.5 de cada 10 empleos, dijo.

Un impacto demoledor

El impacto económico por la contingencia sanitaria será brutal.

La Canaco de Irapuato calcula el cierre temporal de al menos 80% de los negocios del municipio.

Y en Celaya, el Covid-19 hizo volar los 280 millones de pesos que se proyectaba recibir por los eventos que se realizarían en Semana Santa.

