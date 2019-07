'No renuncié por corrupción', dijo exdirector de tránsito de León

León.- El ex director de Tránsito Municipal, José Guadalupe Alcalá Jiménez, aclaró que su salida de la corporación no se debió a casos de corrupción, sino a que no estuvo de acuerdo con la fusión de tránsito y policía como parte del nuevo modelo de seguridad de León.

De igual manera afirmó que de haber tenido conocimiento de situaciones de corrupción durante su periodo, él habría llegado a las últimas consecuencias.

Dentro de las modificaciones que hubo en el esquema de la Secretaría de Seguridad Pública de León fue fusionar a tránsitos y policía.

No renuncié por corrupción, la razón de mi renuncia fue por razones de estructura con las que no estaba de acuerdo”, afirmó el ex titular de Tránsito.

Dentro de las modificaciones que hubo en el esquema de la Secretaría de Seguridad Pública de León fue fusionar a tránsitos y policía de manera que funcionaran como una sola dependencia.

La reestructuración que se quería hacer de juntar policía con tránsito, como no me gusta a mí obstruir, prefiero que el tiempo me dé la razón”, señaló José Guadalupe.

En una investigación realizada por am se encontró que había actos de corrupción al interior de Tránsito Municipal.

Motivo por el cual la Contraloría investigará hechos de corrupción, ante la situación se le cuestionó la salida al ex servidor público y afirmó su salida no tuvo nada que ver con eso.

También añadió que el propio alcalde de León, Héctor López Santillana, le cuestionó el motivo de la renuncia, a lo que él le respondió que el factor principal fue la fusión de los cuerpos de seguridad aunado a temas personales.

Héctor López Santillana, le cuestionó el motivo de la renuncia, a lo que él le respondió que el factor principal fue la fusión de los cuerpos de seguridad aunado a temas personales.

Yo no dejaba pasar absolutamente nada, yo tengo medio año que ya no estoy en la corporación, si hubiera sabido (de actos de corrupción) yo mismo lo hubiera investigado y hubiera procedido, yo mismo citaba a los elementos”, afirmó.

Además, compartió que muchas veces ni siquiera tenía necesidad de llevar la situación con asuntos internos ya que se encargaba de recopilar las pruebas necesarias y a los agentes no tenían más remedio que poner su denuncia.

Finalmente, explicó que durante su periodo de servicio logró reducir el número de accidentes, mejoró el clima laboral y logró una disminución de queja en asuntos internos.

