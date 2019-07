No sancionarán a autoridades universitarias de UG que recibieron denuncias de acoso

Guanajuato capital.- La Universidad de Guanajuato no abrió procedimientos administrativos en contra de las autoridades universitarias que recibieron inicialmente las denuncias de estudiantes de la División de Ciencias de la Salud y la escuela de Psicología, en agosto de 2018.

El rector general, Luis Felipe Guerrero Agripino, confirmó durante la reunión con diputadas de la Comisión para la Igualdad de Género que no se siguieron procedimientos administrativos, porque no se consideró que haya habido dolo de parte de los funcionarios.

"No quisiera entrar en detalle de cada caso, creo que incluso sería una falta de respeto, no tendría porqué hacerlo sería contraproducente, lo que si puedo decir que lo primero que acordamos fue darle el seguimiento a los casos ya desde la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario sobre eso nos focalizamos, eso fue lo que hicimos porque en ese momento no teníamos los detalles de cada caso, incluso eran más lo que se había planteando de inicio y entonces lo que planteamos fue darle seguimiento desde la máxima comisión del máximo órgano de gobierno que es la Comisión de Honor y Justicia”, dijo.

Acciones contra autoridades

“Por supuesto que recibimos toda la información de las autoridades, no se siguieron procedimiento administrativos con ellos, no derivamos de ahí actos dolosos que tuvieran como finalidad obstruir el seguimiento de los casos, pero si creo que debemos trabajara más en el entendimiento de las autoridades, en torno a cómo recibir las denuncias y como canalizarlos, eso por supuesto que sí y los reconocemos”, añadió.

Esta fue la respuesta que dio el rector a la pregunta que hizo la diputada Libia Dennise García Muñoz Ledo, sobre si había habido sanciones contra las autoridades con las que en un primer momento denunciaron las alumnas.

Ustedes están por supuesto sujetos a un régimen de responsabilidades, quisiera saber que acciones se están llevando en contra de estas autoridades”, cuestionó.

Además recordó que el Código de Procedimientos Penales señala como obligación de toda autoridad de poner de conocimiento la posible comisión de algún tipo de delito.

“Creo que en los temas de acoso son también delitos que podrían haber puesto en conocimiento de la autoridad, nada más es ponerlo ahí, creo que hace falta mayor contundencia de las autoridades académicas para también estos casos, no sólo las personas que ejercen la violencia en este sentido de acoso u hostigamiento, sino también para conocer en conocimiento de manera más efectiva para que las víctimas verdaderamente encuentren este primer canal de acercamiento”, añadió después el rector general.