‘No se le negó atención’, defiende médico despedido por maltrato a paciente

Celaya.- Adrián Villegas, médico quien fuera jefe de Servicio del Hospital Materno de Celaya por casi cuatro años, y que fue despedido por maltrato de una paciente embarazada, defendió que nunca se le negó la atención a la mujer.

Señaló que tras su despido ha recibido llamadas desagradables, al igual que comentarios en su contra en redes sociales.

Dijo que cuando llegó la paciente Stefanía, en ningún momento se le negó la atención que al contrario, fue de manera oportuna. Comentó que recibió una llamada cerca de las 8:30 de la noche al Sistema de Urgencias del Estado de Guanajuato y le avisaron que la paciente, oriunda de Comonfort, tenía una dilatación de 3 cm, con cuello de la matriz abierto y con contracciones.

El médico les comentó que en el hospital no tenían espacio y que la atención que Stefanía requería, podría en el hospital de Comonfort; pero tres horas después de la llamada, la paciente llegó por sus propios medios a la clínica.

Llegó una paciente de Salvatierra, convulsionando, con falla cardíaca, saturando oxígeno al 65% en condición crítica. Me fui al pasillo a recoger el ultrasonido, me abordó el esposo de Stefanía. Muy corruptamente me ofreció dinero, le pidí que se retirara", comentó.