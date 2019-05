‘No se mide con la misma vara’, asegura Sánchez Castellanos sobre Bárbara Botello

León.- “No se mide con la misma vara, en el PAN también han tenido sus fichitas”, señaló el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos quien dijo celebrar la detención de la exalcaldesa de la ciudad, Bárbara Botello Santibáñez.

Nosotros celebramos cualquier tipo de acción que vaya a combatir la corrupción, particularmente de los políticos a cualquier nivel, al nivel municipal como lo estamos viendo y a nivel federal también hay algunas órdenes de aprehensión contra expolíticos.

“Pero tiene que medirse parejo porque también a nivel de algunos servidores públicos municipales pues no se mide con la misma vara tenemos los casos desde el exgobernador Juan Manuel Oliva que no los tocaron ni con el pétalo de una rosa, a otros servidores públicos de Guanajuato que están más vinculados al partido gobernante y que no los tocan”, declaró.

El PAN también ha tenido sus ‘fichitas’

El líder empresarial comentó que así como es eficiente la Fiscalía para lograr órdenes de aprehensión contra políticos que comenten alguna irregularidad así también tendría que ser con los casos de los delincuentes.

“Pero en lo que realmente nos quita la paz y la tranquilidad que es la delincuencia organizada la que genera violencia ahí no hay los resultados esperados, así como es eficiente para esto debería de serlo para todo”.