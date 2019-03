No sólo en Guanajuato se liberan presuntos delincuentes.- Sophia Huett

Guanajuato capital.- Para la comisionada de Seguridad, Sophia Huett López, la liberación de presuntos delincuentes es algo que no sólo ocurre en Guanajuato sino en todo el país, como ocurrió con Angélica “N”, cuñada de José Antonio Yépez, “El Marro”, y Javier “N”, también vinculado al cártel de Santa Rosa de Lima.

“No es una situación exclusiva de Guanajuato, yo lo vería así es una situación que se da a nivel federal en varios puntos del país y en cada uno de los casos puede haber causas muy particulares. Si puede ser desde la propia actuación policial definitivamente podría ser por causa de que no hay elementos que también es una posibilidad o causas que se relacionan al poder judicial, sería muy complicado poder definir alguna causa en particular”, dijo.

De esta manera, la funcionaria justificó probables omisiones cometidas por los agentes que detuvieron a los presuntos criminales y quienes posteriormente fueron liberados, pues sólo había cargos contra ellos por portación de arma de fuego.

Capacitación a agentes

Huett López aceptó que es necesaria mayor capacitación hacia elementos en este tipo de temas y sostuvo que por ello se mantiene de forma permanente la actualización de los agentes en este sentido.

“La capacitación en todas las instituciones tanto de procuración de justicia y de seguridad pública siempre es necesaria, aquí y no lo digo por este caso sino lo digo en general, no se equivoca quien no actúa por decirlo así, en los temas de seguridad y en temas de procuración de justicia siempre van a ser muy sensibles y siempre van a requerir que cada día sean más especializados”, concluyó.