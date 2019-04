¡No te dejes sorprender! Profeco alerta de falsos inspectores

León.- La delegación de Profeco en Guanajuato alerta a comerciantes de falsos inspectores.

Armando Guzmán García, delegado de Profeco en el Estado, señaló que la Canacintra denunció a personas que se hacían pasar como inspectores de Profeco para extorsionar a comerciantes.

Daban nombres falsos y decían que no traían credencial de identificación porque no les había llegado de México. Es por eso que estamos alertando a los ciudadanos para que no se dejen extorsionar y denuncien a falsos inspectores, señaló el delegado.