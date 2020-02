No tienen cubrebocas en farmacias de Irapuato

Irapuato.- Farmacias ubicadas en diferentes colonias de Irapuato no cuentan con venta de cubrebocas por el momento, pues desde que se dio a conocer que había casos confirmados de Coronavirus en México, los ciudadanos empezaron a agotar las reservas.

Encargadas de las farmacias comentaron a AM que a principios de semana contaban con algunas cajas de cubrebocas disponibles, los cuales fueron vendidos por pieza con costo entre un peso y 18.5 pesos, dependiendo de la calidad.

Esperan que durante la semana les lleguen más cajas, pues hasta el momento no les han dado información de que exista escasez, además de que también esperan recibir gel antibacterial, producto con el que sí cuentan.

En la farmacia ISSEG ubicada en avenida Ejército Nacional, la encargada refirió que desde hace una semana no cuentan con los cubrebocas, sin embargo, esto no obedeció al temor por la llegada del virus, sino a una situación de venta normal.

Otra farmacia ubicada en la zona es la GI de la colonia La Pradera, donde estos utensilios se agotaron durante esta semana, pues en esta sucursal si han notado que incrementó la venta tras la confirmación de casos.

El gel está agotado desde hace tiempo y los cubrebocas probablemente mañana me lleguen (...) me aseguraron que, si llegan, el problema es que no nos dicen cuántas piezas”