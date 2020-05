‘No tienen idea del dolor’: Familia busca a Blanca Estela, desapareció en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Familiares de Blanca Estela Cervantes Flores continúan con su búsqueda, ahora hicieron viral la información en las redes sociales con la esperanza de encontrarla.

Ella es originaria de Pénjamo, Guanajuato, tiene 31 años de edad, estatura: 1.56, complexión robusta, de tez morena clara y como señas particulares tiene un tatuaje en el brazo izquierdo, es la imagen de una rosa, además de un lunar entre el labio y la nariz.

Familiares piden ayuda para su localización.

Por favor, no te quedes callado, necesitamos de tu voz para que vuelva a casa. No tienes idea del dolor que causa a un familiar no saber el paradero de un hijo. No seas parte de estos hechos, recuerda que mañana podrías ser tú”, termina la publicación.