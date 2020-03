No todas se unen a #UnDíaSinNosotras, ellas explican por qué no se ausentaron hoy

León, Guanajuato.- Por necesidad y por no estar a favor de la iniciativa del paro nacional #UnDíaSinNosotras, varias mujeres decidieron salir a trabajar como cualquier otro día.

Por otro lado, algunas mujeres aseguraron que en sus centros de trabajo no se les permitió sumarse al movimiento, pues en caso de faltar se les advirtió con descontarles el día.

Una de las muchas mujeres que optaron por presentarse en su trabajo a pesar de que se les informó que podían faltar, es Viridina Villalobos, quien trabaja desde hace casi dos años en una cafetería ubicada en el bulevar Torres Landa.

La verdad yo prefiero mil veces venir a trabajar, siento que el no salir a trabajar un día no es la solución para la violencia que estamos viviendo, perdón pero para mí es algo ilógico.

Nuestro patrón nos compró la playera morada para usarla este día, pero sí nos dijo que teníamos la libertad de faltar y yo preferí venir a trabajar porque tengo un hijo y también tengo que cuidar mi trabajo por él", compartió.

María Luisa Ayala, tiene 80 años, y es empacadora en una tienda de autoservicio, para ella las mujeres son productivas, trabajadoras y muy competentes, por lo que también dejó su hogar para estar puntual en su empleo.

Con este paro están haciendo lo que en su momento muchos maestros, están afectando a la gente que tiene deseos de trabajar o la necesidad de trabajar como yo en mi caso, quedarse en la casa en un día laboral no tiene ningún sentido.

Yo vivo al día, no tengo un sueldo fijo y todavía me siento productiva; tampoco estoy a favor de los feminicidios y de la violencia, pero creo que esa no es la solución, no es esta la forma de protestar", opinó.

Así como María Luisa hay otras mujeres que generan sus ingresos a diario, es decir que no reciben un sueldo base debido a que tienen su propio negocio, tal es el caso de la señora Maricruz que tiene su carrito de tacos al vapor en la colonia La Floresta.

No apoyo eso porque como muchas mujeres tengo hijos y un marido, ¿y cómo los voy a hacer a un lado?

Muchas mujeres dependemos de nuestro trabajo, no podemos dejar de trabajar nada más porque otras personas andan haciendo su movimiento y destrozos en la ciudad, más bien lo que tenemos que hacer es trabajar y no depender económicamente de un hombre", consideró.

Para Anabel, promotora en una tienda de autoservicio, el paro de labores no tendrá impacto si la sociedad en general no trabaja en recuperar los valores y en dejar a un lado la violencia.

Con eso no ganamos nada, además tenemos que concientizarnos todos como sociedad porque si realmente nada más hablamos de feminicidios, pues no estamos bien porque también hay mujeres que matan.

En mi trabajo se nos dijo que si queríamos tomar el día lo podíamos hacer, pero que se nos iba a tomar como el día de descanso, yo no pensé en faltar porque luego me atrasó en mis pendientes", confesó.

Ellas no las dejaron decidir

En tanto, otras mujeres que dijeron estar de acuerdo con el paro de labores aseguraron que en el lugar donde laboran ni siquiera tuvieron la opción de elegir entre faltar o asistir.

Me hubiera tener libre este día porque yo veo muy mal todo esto de que estén matando a tantas mujeres y no se vale que el gobierno no haga su trabajo.

Hoy por lo menos se nos hubiera pagado doble a las mujeres que sí venimos a trabajar porque sí fue un movimiento nacional y de alguna manera hubieran apoyado", dijo mientras trapeaba la señora Alicia quien trabaja en una empresa que ofrece servicios de limpieza.

Marta Paredes trabaja barriendo las calles aledañas a la Catedral en la Zona Centro y por faltar un día le descuentan 300 pesos de su pago quincenal.

Con gusto hago mi trabajo porque de aquí saco para llevar el alimento a mi casa pero de este día no se nos dijo nada de que era opcional venir a trabajar, no me hubiera caído mal un día libre porque mi trabajo es muy pesado", aseguró.

