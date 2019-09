'No todos los policías son malos', dice Secretario de Seguridad de Celaya

Celaya.- "No todos los policías son malos", así lo dio a conocer el secretario de seguridad ciudadana Juan José González González respecto a la detención de una banda de extorsionadores donde dos personas eran miembros de Policía y Tránsito respectivamente.

Seguirán las revisiones, ya que la indicación es tener una corporación sana, ya lo mencionamos, no todos los elementos son malos, tenemos una policía evaluada al 100% en sus controles y confianzas , sin embargo el control de confianza no es una vacuna que tenga la certeza que no se va a perder dentro de su actuar el elemento"